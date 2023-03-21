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Haberler Sağlık Son dakika haberi Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 yeni personel alınacak

Son dakika haberi Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 yeni personel alacak

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın 42 bin 500 yeni personel alınacağını duyurdu

Giriş: 21.03.2023 - 09:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 yeni personel alınacak
Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 yeni personel alacak
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni personel istihdamına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "KPSS ile 6 bin 69 hemşire, 1530 ebe, 1494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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