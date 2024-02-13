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        Haberler Sağlık Son dakika haberi: Bakan Koca'dan yoğun bakım doluluk oranları ile ilgili açıklama

        Son dakika haberi Bakan Koca'dan yoğun bakım doluluk oranları ile ilgili açıklama

        Bakan Koca, "Kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. Üç dört hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83'e çıkmıştı. Bugün itibarıyla Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 13.02.2024 - 11:24 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:22
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        Bakan Koca yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranlarının normal seviyelere gerilediğini ifade etti.

        “YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI NORMALE DÖNDÜ”

        Koca, “Kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. Üç dört hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83’e çıkmıştı. Bugün itibarıyla Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71. servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65” dedi.

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        “35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIM SÜRECİ BAŞLADI”

        Koca, yeni istihdam edilecek 35 bin sağlık personeli için alım sürecinin başladığını açıkladı.

        Koca, “Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz" diye konuştu.

        Bakan Koca, birkaç hafta içinde Antalya Şehir Hastanesi'nin tam kapasite ile hizmete alınacağını da açıkladı. Hasta kabulüne başlayan hastanenin resmi açılışını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

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