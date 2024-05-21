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        Haberler Sağlık Son dakika haberi: Bakan Koca'dan MHRS'de onaylı randevu değerlendirmesi: Randevusuna gelen vatandaşımızın oranında artış var

        Son dakika haberi Bakan Koca'dan onaylı randevu açıklaması

        Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden onaylı randevu döneminde 1 hafta geride kaldı. İlk haftada herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Randevusuna gelen vatandaşlarımızın oranında önemli artış var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:16
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        Bakan Koca'dan onaylı randevu açıklaması
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, onaylı randevudan önce sağlıkta kapasitenin yüzde 30'unun kullanılamadığını söyleyip, yeni sistemin ilk haftasında sorun yaşanmadığını vurguladı. Hastanelerde detaylı değerlendirme yaptıklarını belirterek, bazı branşlarda sorun gördüklerini söyledi.

        "RANDEVUSUNA GELEN VATANDAŞIMIZIN ORANINDA ARTIŞ VAR"

        Koca, "Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30’unu kullanamıyorduk. Bu anlamda sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim. Bir aylık sonuçları da gelecek ay açıklayacağız.” diye konuştu.

        "SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇABA İÇİNDEYİZ"

        Sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için yapılanları anlatan Koca; "Esas gündemimiz vatandaşımızı daha hızlı sağlık hizmetine eriştirmek. Tüm gayret ve çabamız bunun için. Hem illerimizde hem hastanelerimizde başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz. Vatandaşın sağlık hizmetine bütün branşlarda erişebilmesini sağlayabilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Burada özellikle bazı branşlarda sorunları görüyoruz ama o branşlarla ilgili de sorunları çözmek için gayret ve çaba içerisindeyiz. Sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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