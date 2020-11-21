Bakan Koca'dan kritik çağrı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" dedi.