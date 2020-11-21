Bakan Koca: Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüklerimiz 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, mesaj yerini bulsun.)" dedi.