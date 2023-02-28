Bakan Koca açıkladı! Kağıthane Devlet Hastanesi taşınıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile birlikte ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir" dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı olarak 23 gündür sahada olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Kurtarma çalışmaları, yaralıların acil müdahalesi, nakli ve depremzedelere sağlık hizmeti ulaştırılması yanında halk sağlığına yönelik tedbirleri hızla harekete geçirdik. Bu çerçevede öncelikli ihtiyaçlarımız doğrultusunda uluslararası işbirliği ortaklarımızla çalışmalar yürütüyoruz, yaraların bir an evvel sarılabilmesi için uğraş veriyoruz. Bu vesileyle süreçte bizlere destek olan tüm dost ve kardeş ülkelere, uluslararası kuruluşlara ve STK'lara teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.

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