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Haberler Sağlık Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! Yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalan hekimler sözleşmeli pozisyona geçebilecek

Son dakika haberi Bakan Koca açıkladı! Yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalan hekimler sözleşmeli pozisyona geçebilecek

Bakan Koca, Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak görev yapan Tabip, Anadal Uzman Tabip ve Yandal Uzman Tabiplerinin 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli pozisyona geçmelerinin yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalması şartına bağlandığını açıkladı

Giriş: 24.03.2023 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! Yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalan hekimler sözleşmeli pozisyona geçebilecek
Yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalan hekimler sözleşmeli pozisyona geçebilecek
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23.01.2023 tarihinde yürürlüğe konulan 2023/1 sayılı Genelge ile Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak görev yapan Tabip, Anadal Uzman Tabip ve Yandal Uzman Tabiplerinin 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli pozisyona geçmeleri yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalması şartına bağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, şöyle devam etti: "Yeni hazırlanan Genelge ile mevcut kısıtlama, deprem sebebiyle OHAL ilan edilen illere atanan, atanacak ve hali hazırda çalışan Devlet Hizmeti Yükümlüleri için kaldırılarak çalıştıkları yerde boş pozisyon olması halinde yükümlülük sürelerinin son 6 ayı beklenmeden 31.12.2023 tarihine kadar başvurmaları halinde sözleşme imzalamalarına imkân tanınmaktadır."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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