Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Ürküten sayı! Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İllere göre haftalık vaka sayısı belli oldu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında 1-7 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1222,37, Ankara'da 386,15 ve İzmir'de 574,85 oldu.

İŞTE VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, "1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük" dedi.