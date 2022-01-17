Koronavirüs, her geçen gün ile farklı varyantlara ayrılıyor. Bunlardan sonuncusu ve en tehlikelisi ise omicron varyantı oldu. Omikron olarak da adlandırılan bu varyant, dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkilerini gösteriyor. Bu nedenle, omicron varyantı belirtileri de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Boğaz ağrısı, ishal, ses kısıklığı, burun akıntısı gibi çeşitli semptomlarla kendisini gösteren omicron belirtileri gün gün değişiyor.

OMİCRON BELİRTİLERİ NEDİR?

Konuyla ilgili uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geliyor. Bu noktada, omicron varyantı belirtileri neler, kuluçka süresi nedir ve kaç günde geçer gibi sorular sık sık araştırılıyor. Son dönemlerde influenza olarak bilinen grip vakaları da artış gösterirken Omicron varyantının griple ortak ve farklı belirtileri bulunduğu belirtiliyor. Peki, Omikron varyantı belirtileri neler, kuluçka süresi ne kadar ve nasıl anlaşılır?

İşte, Omicron belirtileri ve gripten farklı yönleri...