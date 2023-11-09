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        Haberler Sağlık Son dakika haberi Bakan Koca açıkladı! Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

        Son dakika haberi Bakan Koca açıkladı! Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

        Sağlık Bakanı Koca, İsrail Sağlık Bakanıyla görüştüğünü belirterek, hastaların Türkiye´ye güvenli sevki için mutabık kaldıklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:16
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        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

        Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle: "Sahra hastaneleri için ilk gündem Mısır Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içindeyiz ama çabalarımız yeterli olmadı. Dün akşam saatlerinde İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Şiddetin her türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Hastalarının tedavilerinin devam edememesi çocuklar üzerindeki hassasiyet ifade ettim. Hastaların Mısır´a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye´ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye´ye getirmeye başlayacağız. Ayrıca, Bugün yola çıkması beklenen gemi ile ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dail yaklaşık 500 ton yardım ekipmanı ulaştırıyoruz."

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