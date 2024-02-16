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        Haberler Dünya Diplomasi Bakan Hakan Fidan IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

        Son dakika haberi Bakan Fidan IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fdan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü, İsrail'in Gazze saldırıları ve terörle mücadele konuları ele alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 18:17 Güncelleme: 16.02.2024 - 18:17
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        Bakan Fidan IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’nın Münih kentinde IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya’da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Münih’te IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

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