Son dakika haberi Bakan Fidan IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fdan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü, İsrail'in Gazze saldırıları ve terörle mücadele konuları ele alındı
Giriş: 16.02.2024 - 18:17 Güncelleme: 16.02.2024 - 18:17
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’nın Münih kentinde IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya’da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Münih’te IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.