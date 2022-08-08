İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Ermenistan'ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz.

Sorunların çözümünde diyalog önceliğimiz.

Bir aday ülke ve NATO müttefiki olan Türkiye’ye karşı Avrupa Birliği dayanışması adı altında bazı üyelerin kısır çıkarlarına teslim ve rehin olmak doğru değildir. Avrupa Birliği’nden iş birliğine ve üyelik sürecimize yeniden ivme kazandıracak somut ve anlamlı adımlar atmasını bekliyoruz.

Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç’in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul etmeleriyle oluşan çerçevenin örnek ve emsal olmasını diliyorum. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Verilen sözlerin niyet beyanlarının takipçisi olacağız. Çünkü teröristler sınırlarımızın hemen ötesinde veya bazı ülkelerde destek buluyor.

Türkiye hilafına hareket edebileceklerini düşünenler ne zaman hareket geçse biz bunları güçlü diplomasi kaslarımızla dengeledik. Türkiye ile iş birliği kanalları aranıyor ve işletiliyor. Farklı coğrafyalarda olumsuz gidişata dur diyebildiğimiz için bugün bir inşa sürecindeyiz. Dostluklarımız yeniden ihya edilmektedir.

Azerbaycan - Ermenistan konusunda son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da tekrar gösterdi. Bu süreçte can Azerbaycan’la dayanışmamız güçlenerek sürecek. Dost da düşman da bilsin ki can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir.

Suudi Arabistan'da işbirliği odaklı yeni bir dönem için kolları sıvadık. Bunu Mısır ile de gerçekleştirmek istiyoruz.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları kabul edilemez.

Milli davamız Kıbrıs meselesinde çözüm bellidir. Ne bizim ne de Kıbrıs Türklerinin boşa geçireceği bir yıl var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2010'lu yıllardan bu yana önerilerde bulundu. Bir mekanizma kurulursa Doğu Akdeniz'deki meselenin yarısı çözülür. Sayın Cumhurbaşkanımızın önerilerini tüm kamuoyuna ve dünyaya anlatmaya devam edeceğiz.

Yarın da kısmetsa Abdulhamid Han sondaj gemisi görevi için denizlere açılacak. Doğu Akdeniz politikamızı taviz vermeden sürdürüyoruz. Ancak Yunanistan sorunları çözücek iradede değil. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Adaların silahlandırıldığınızı muhattaplarımza anlattık. Bu konunun üzerine gitmeye de devam edeceğiz.

Irak'ta yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Irak'ta öncelikle malumun ilanını PKK'nın terör örgütü olduğunu açıklamasını ve somut adımlar atılmasını bekliyoruz.

Afrika'yı bir sınamalar yumağı olarak gölen önyargılı bakışların aksine kıtayı bizzat sahiplerinden gördük. Son 18 yılda 11 kat artan ticaret hacmimiz, Ankara'da 38 Afrika büyükelçiliği bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.