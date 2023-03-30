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Son dakika haberi Bakan Bilgin'den geçici işçiye kadro açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçi sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirterek, bu işçilerin bir yıl çalışabileceğini ve sonrasında kadroya atanabileceğini bildirdi

Giriş: 30.03.2023 - 23:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Bakan Bilgin'den geçici işçiye kadro açıklaması
Bakan Bilgin'den geçici işçiye kadro açıklaması
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HABERTURK.COM / AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçi sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirterek, bu işçilerin bir yıl çalışabileceğini ve sonrasında kadroya atanabileceğini bildirdi.

Bilgin, geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı. Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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