Bakan Akar, Ukraynalı bakanlar ile görüştü

DHA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakan Akar tarafından, Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi. Ayrıca, Ukrayna halkına sağlanan insani yardımların devam edeceği bir kez daha vurgulandı.