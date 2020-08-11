Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!

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Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve birlik komutanlıklarına telekonferans yöntemiyle bağlanarak bilgi aldı.

Akar toplantıda, Doğu Akdenizdeki hak, alaka ve menfaatlerin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını, hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini bildirdi.