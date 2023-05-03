Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli: Milliyetçiliği istismar etmeye heves edenlere fırsat verilmeyecek

Son dakika haberi Bahçeli: Milliyetçiliği istismar etmeye heves edenlere fırsat verilmeyecek

MHP lideri Bahçeli, "Geldiğimiz bu aşamada 3 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Türk milliyetçiliğini istismar etmeye, alenen şirret planlarına malzeme yapmaya heves eden kozmopolit, köksüz, kimliksiz ve kötürüm çevrelere inanıyorum ki fırsat verilmeyecektir" açıklamasında bulundu

Giriş: 03.05.2023 - 13:04 | Güncelleme: ABONE OL
MHP lideri Bahçeli: Milliyetçiliği istismar etmeye heves edenlere fırsat verilmeyecek
"Milliyetçiliği istismar etmeye heves edenlere fırsat verilmeyecek"
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Küresel angajmanlara göre politika belirleyenlere, yabancıların destek ve dönemsel ilgilerini çekebilmek maksadıyla marazi ve mahsurlu işbirliği içine giren siyasi devşirmelere Türk milliyetçileri dün alet olmamış, bugün de ortak olmayacak, nitekim zillete mesafeli tavrını mutlaka koruyacaklardır" paylaşımında bulundu.

Bahçeli paylaşımında şunları kaydetti: "Geldiğimiz bu aşamada 3 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Türk milliyetçiliğini istismar etmeye, alenen şirret planlarına malzeme yapmaya heves eden kozmopolit, köksüz, kimliksiz ve kötürüm çevrelere inanıyorum ki fırsat verilmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, 3 Mayıs 1944’ün tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil refüje çarptı, aynı aileden 4 kişi yaralandı
Otomobil refüje çarptı, aynı aileden 4 kişi yaralandı
İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı
İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı
Site bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
Site bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
Cani koca, eşi ve ailesinin boğazlarını kesti! 2 ölü, 2 yaralı
Cani koca, eşi ve ailesinin boğazlarını kesti! 2 ölü, 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.