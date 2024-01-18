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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!" - Haberler

        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"

        Gaziantep'te, 34 yaşındaki Eyüp Turan Karabağ, tartıştığı eşi, 2 çocuk annesi olan 31 yaşındaki Bahar Karabağ'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde, temizlediği sırada silahının ateş aldığını iddia etti. Zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:51 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:19
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        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
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        Gaziantep'te olay, dün akşam saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil tamiri yapan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Eyüp Turan Karabağ (34), tartıştığı eşi Bahar Karabağ'a (31) tabanca ile ateş etti.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, Bahar Karabağ'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

        YANLIŞLIKLA VURDUĞUNU SÖYLEDİ

        Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eyüp Turan Karabağ'ı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Karabağ, ifadesinde temizlediği sırada tabancanın ateş aldığını ve eşini yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürdü.

        İKİ ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

        2 çocuk annesi Bahar Karabağ'ın cenazesi ise otopsi sonrası toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.

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        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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