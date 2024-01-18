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Gaziantep'te olay, dün akşam saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil tamiri yapan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Eyüp Turan Karabağ (34), tartıştığı eşi Bahar Karabağ'a (31) tabanca ile ateş etti.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, Bahar Karabağ'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

YANLIŞLIKLA VURDUĞUNU SÖYLEDİ Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eyüp Turan Karabağ'ı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Karabağ, ifadesinde temizlediği sırada tabancanın ateş aldığını ve eşini yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürdü.

İKİ ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ 2 çocuk annesi Bahar Karabağ'ın cenazesi ise otopsi sonrası toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.