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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın!

        Son dakika haberi Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın!

        Bağcılar'daki Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği, kontrol altına alınan yangında, bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir itfaiye erinin ise yaralandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:05 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:58
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        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
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        Bağcılar Matbaacılar Sitesi D Blok'ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında, yangın çıktı. İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçramasını engellemek için çaba sarf eden itfaiye erleri, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangın sırasında yaşanan ufak patlamalarda 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeci, ambulansla hastaneye sevk edildi.

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        Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınırken binada bir çalışanın mahsur kaldığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan işçinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

        1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

        İstanbul Valiliği, yangın nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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