AYM'den 'Işıklar' açıklaması!

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Anayasa Mahkemesi (AYM),Anayasa Üyesi Engin Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor" tweeti hakkında açıklama yaptı.

Anayasa Mahkemesi bugün saat 14.00'te olağanüstü toplanma kararı almıştı. Yaşanan gelişmeler üzerine AYM'den açıklama yapılırken şu ifadeler kullanıldı:

"Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır."

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, dün akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Işıklar yanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım'ın bu tweeti üzerine İçişleri Bakanlığı da bir tweet atarak, "Işıklarımız hiç sönmedi" mesajını verdi.

Hükümetten yapılan açıklamalarda, Yıldırım'ın tweetine tepki gösterilirken, "vesayet özlemi", "cunta ağızı" ifadeleri kullanıldı.