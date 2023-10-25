REKLAM advertisement1

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan bireysel başvuruda ihlal kararı verdi.

AA'da yer alan habere göre Yüksek Mahkeme, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Atalay'ın bireysel başvurusunu görüştü.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Atalay'ın, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruda, "ihlal kararı" verdi.

Atalay hakkında yeniden yargılamaya da hükmeden Yüksek Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı kararın, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yerel mahkemeye gönderileceği öğrenildi.

REKLAM

ADALET BAKANI TUNÇ: GEREKÇELİ KARARI OKUMAMIZ LAZIM

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın bireysel başvurusundaki hak ihlali kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin, eğer bir hak ihlali kararı varsa, gerekçeli kararı okumamız lazım. O gerekçeli karar doğrultusunda işlem yapılır." dedi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANMADI

Anayasa Mahkemesinin, Atalay'ın bireysel başvurusunda "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine karar verdiğinin ifade edilmesi üzerine Tunç, "Karar daha yeni. Henüz gerekçeli karar açıklanmadı. Gerekçeli kararı gördükten sonra bir açıklama yapmak gerekir." ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AYM'nin Can Atalay için verdiği hak ihlali kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesinin, Hatay Milletvekili Can Atalay için verdiği hak ihlali kararı, ülkemizde kırıntısı kalan demokrasi ve yargı bağımsızlığı için hayati öneme sahiptir. İlk derece mahkemesi kanunların da emrettiği üzere, bu kararı derhal yerine getirmeli, ülkemiz bu utançtan kurtulmalıdır" ifadelerini kullandı.

YARGITAY REDDETMİŞTİ

TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti.

Atalay'ın avukatları da milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 12 Ekim'de başvurunun görüşülmesini, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine ertelemişti.

ÖNERİLEN VİDEO