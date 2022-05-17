Avukatın gizemli ölümü!

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SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; 40 yaşındaki avukarın bir günlük kiraladığı rezidanstan çıkış saati geldiği halde çıkış yapmayınca görevliler harekete geçti odasına gitti ancak odadan ses gelmeyince polise haber verdiler.

Tek kişilik suitte cansız bedeni bulunan avukatın, haftada 3-4 kez burada konakladığı öğrenildi. Ölmeden önce bir kez markete gidip gelen avukatın ölüm sebebi merak ediliyor.

Bilekleri kesilmiş halde bulunan avukatın çok kan kaybetmişti. Olay yerine ambulans çağrıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulan savcı soruşturma başlattı. Cinayet Büro dedektifleri sır ölümün kamera kayıtlarını inceliyor.