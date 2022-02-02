İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de oynayan ve adı Barcelona ile anılan Gabonlu golcü futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ın durumu resmileşti.

Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın yıldız forveti Arsenal'dan kiralamak için girişimlere başladığı, hatta Aubameyang'ın Barça ile idmanlara bile çıktığı ifade edilmişti.

Aubameyang, 2018 Ocak'ta Borussia Dortmund'dan Arsenal'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibiyle 163 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, 92 gol atıp 21 de asist yaptı.