Atletico Madrid, Las Palmas'ı farklı geçti

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La Liga'nın 25. haftasında Atletico Madrid, Las Palmas'ı 5-0 mağlup etti.

Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 15 ve 20. dakikalarda Marcos Llorente, 47 ve 62. dakikalarda Angel Correa, 87. dakikada ise Memphis Depay kaydetti.

Kariyerinde çıktığı 331 maçta hiç santrfor oynamayan Marcos Llorente, santrfor olarak çıktığı ilk maç olan Las Palmas karşılaşmasında 5 dakikada 2 gol attı.

Simeone'nin öğrencileri bu sonuçla ligde 2 maç sonra 3 puana uzandı. Las Palmas ise son 5 maçta 2 kez mağlup oldu. Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 51'e yükseltti. Las Palmas ise 35 puanda kaldı.