Ateşkes sonrası son durum

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Son dakika haberine göre Ukrayna’da başkent Kiev dahil 5 şehirde sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edilmişti.

Ateşkes sonrası Kiev'deki son durumu ise Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin aktardı. Çetin şunları kaydetti:

"Şu anda Kiev'de güzel bir kar yağıyor. Hava soğuktu ve ılımaya başladı. Tabi bir taraftan da ateşkes ilan edildi. Daha önce 6 bölgede ateşkes ilan edilmişti. Bugün 5 noktada ateşkes ilan edildi."

"SADECE İKİ ÜLKENİN ASKERLERİ YOK"

"Ateşkeste 2 ülkenin orduları silahlarını mevzide bırakıp beklemeye başlar ama sahada sadece iki ülkenin orduları yok. Sahada bir de paramiliter güçler var. Yani hem Rusya'ya bağlı ayrılıkçı güçler var hem de Wagner var. Bir taraftan da Rusya Federasyonu'nun kendine bağlı bölgelerden getirmiş olduğu askerler var. Ayrıca Ukrayna'nın sivil halk gücü dediğimiz yapılar var. Tahliye edilen bölgelerde ise Rus ve Ukrayna kökenlilerin eşit bir dağılımı var. Bu noktada tahliye sonrası burada nüfusla ilgili farklı tartışmalar olabilir."

"95 ÖĞRENCİMİZ DE TAHLİYE EDİLECEK"

Çetin, Türk vatandaşlarının tahliyeleri hakkında da, "Öte yandan 4 bin 500 öğrencimiz vardı burada. Çok büyük bölümü tahliye edildi. 95 kişi kaldı. Bu kişiler de tahliye edilecek" dedi.