Ateşkes sonrası son durum

Son dakika haberine göre Ukrayna’da başkent Kiev dahil 5 şehirde sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edilmişti.
Ateşkes sonrası Kiev'deki son durumu ise Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin aktardı. Çetin şunları kaydetti:
"Şu anda Kiev'de güzel bir kar yağıyor. Hava soğuktu ve ılımaya başladı. Tabi bir taraftan da ateşkes ilan edildi. Daha önce 6 bölgede ateşkes ilan edilmişti. Bugün 5 noktada ateşkes ilan edildi."
"SADECE İKİ ÜLKENİN ASKERLERİ YOK"
"Ateşkeste 2 ülkenin orduları silahlarını mevzide bırakıp beklemeye başlar ama sahada sadece iki ülkenin orduları yok. Sahada bir de paramiliter güçler var. Yani hem Rusya'ya bağlı ayrılıkçı güçler var hem de Wagner var. Bir taraftan da Rusya Federasyonu'nun kendine bağlı bölgelerden getirmiş olduğu askerler var. Ayrıca Ukrayna'nın sivil halk gücü dediğimiz yapılar var. Tahliye edilen bölgelerde ise Rus ve Ukrayna kökenlilerin eşit bir dağılımı var. Bu noktada tahliye sonrası burada nüfusla ilgili farklı tartışmalar olabilir."
"95 ÖĞRENCİMİZ DE TAHLİYE EDİLECEK"
Çetin, Türk vatandaşlarının tahliyeleri hakkında da, "Öte yandan 4 bin 500 öğrencimiz vardı burada. Çok büyük bölümü tahliye edildi. 95 kişi kaldı. Bu kişiler de tahliye edilecek" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!