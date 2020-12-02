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'Asker selamı' ile Türkiye'nin beğenisini kazanan Damla'ya 7 ay sonra sürpriz

Artvin'in Şavşat ilçesinde geçen nisan ayında yoldan geçen jandarma devriye aracına yol kenarında durarak selam veren minik Damla, Türkiye'nin beğenisini kazanmıştı. Jandarma 8 ay sonra Damla'ya sürpriz yaptı. Yine Damla'nın asker selamı ile karşılanan jandarma, o ziyareti "Bir selamın kırk yıl hatırı vardır" notuyla paylaştı

02.12.2020 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi! 'Asker selamı' ile beğeni kazanan Damla'ya sürpriz - VİDEO
İHA

Artvin’in Şavşat ilçesinde 8 ay önce yoldan geçen jandarma devriye aracına yol kenarında durarak selam veren minik Damla Saman'ı unutmayan asker ağabeyleri, evinde ziyarette bulundu.

Artvin’in Şavşat ilçesinde, geçen nisan ayında Türkiye'nin büyük beğenisini kazanan Damla'nın asker selamı görüntüsünü Jandarma Genel Komutanlığı, "Sana kurban oluruz biz. Artvin Şavşat’ta devriyemizi görünce selam verip durduran kardeşimiz, seni ve tüm çocuklarımızı çok seviyoruz" notuyla paylaşmıştı.

Bu karşılaşmanın üzerinden geçen 8 ayın ardından yine yolları Damla'nın evinin bulunduğu köye düşen jandarma ekipleri bu kez minik Damla'yı evinde ziyaret ederek sohbet ettiler, hediyeler verdiler. O anlar Jandarma Genel Komutanlığı tarafından "Bir selamın kırk yıl hatırı vardır. Artvin Şavşat'ta devriyemizi görüp durduran Damla kardeşimizi ziyaret ettik" notuyla paylaşıldı.

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