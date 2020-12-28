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Milyonların beklediği asgari ücret açıklandı. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk"Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu hesaplamasında 2,792 TL'lik asgari ücrete işaret etmişti.

TÜRK-İŞ: ASGARİ ÜCRET İŞVEREN-HÜKÜMET TARAFINDAN BELİRLENDİ, KARARA KATILMIYORUZ

Komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "2021 yılında geçerli olacak asgari ücret gördüğünüz gibi işveren ve hükümet temsilcileri tarafından oy çokluğuyla belirleniyor. İşçi kesimi olarak alınan karara katılmıyor ve muhalif kalıyoruz. Açıklanan ücret işçi beklentilerini karşılamaktan uzak. Bu hesaplamanın içinde ailenin harcamaları yoktu, aralık ayında gerçekleşecek enflasyon oranı da yoktu. Fiyat artışları da dikkati de alınmamıştı. İşçi kesimi olarak net 3 bin liranın üzerinde bir rakam teklif etmelerini bekledik. Birlikte belirledikleri asgari ücret yetersiz ve işçilerin beklentilerinden uzak. Bugünün şartlarında yetmeyecek bir asgari ücret belirlenmiştir. 3 işçi konfedarasyonu olarak görüşlerimizi paylaşmıştık" dedi.

TİSK: KOMİSYON EN DENGELİ ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞTI

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Zorlu bir süreci tecrübe ettik. Bu durum en başla çalışan kesim, işçiler için zor aynı zamanda işveren için de zor. Enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payıyla asgari ücrete karar verilmiş oldu" değerlendirmesinde bulundu.

TOPLANTILAR ÇEVRİM İÇİ YAPILMIŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu yıl ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlemişti.

İkinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK'in, üçüncü toplantısını ise 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan komisyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda üç toplantıyı da çevrim içi gerçekleştirmişti.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira 3 kuruş. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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