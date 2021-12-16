Asgari ücret açıklaması bugün

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Asgari Ücret'le ilgili bugün bir açıklama yapılacağını söyledi. Nebati ''Asgari ücretliyi enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oran bugün açıklanacak'' dedi.

Bakan Nebati TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Asgari ücret tespit komisyonunun 2022 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarında sona gelindi. Komisyon bugün son kez toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yeni asgari ücretin ilan edilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı ile görüşmeye TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol’un da katılması bekleniyor. Kulislerde net asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olacağı, sosyal güvenlik primi, vergi ve işveren teşviki ile destekleneceği yorumları yapılıyor.

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