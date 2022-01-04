Artem Dzyuba bombası!

Kadrosuna tecrübeli bir forvet katmak isteyen Fenerbahçe için Rusya'dan flaş bir iddia geldi.

Rus basınında, Zenit forması giyen 33 yaşındaki Artem Dzyuba için sarı-lacivertlilerin teklif götürdüğü ve anlaşmanın yakın olduğu haberleri yer aldı.

196 cm. boyundaki Rus oyuncu bu sezon Zenit'te 17 lig maçında 10 gol, 6 asist kaydetti.