Arnavutköy'de fabrikada yangın!

Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Haraççı Hadımköy yolundaki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.