DHA

Bursa'da kendisinden 25 bin lira isteyen kişilerce dövülüp kaçırıldıktan sonra seyir halindeki otomobilden yola atılan ve başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan Metin Özcan (38),tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Özcan'ın dövülme anının ardından, otomobilden atıldıktan sonra bir başka otomobilin çarpa anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.



DHA'nın haberine göre, Bursa'da 13 Eylül gecesi merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla birlikte gelen Metin Özcan, iddiaya göre hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Çıkan kavgada alkollü olduğu öğrenilen Özcan, yanında getirdiği tabancayla iş yerine atış açtı, ardından da aracına binerek kaçtı.

HUSUMETİ SONLANDIRACAĞIM DİYEREK 25 BİN TL İSTEDİ

Olayın ardından işletme sahiplerinin maddi zararını karşılamak ve uzlaşmak isteyen Metin Özcan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tanıştığı Emrah K. ve İhsan Y.'den yardım istedi. İşletme sahipleriyle görüştüğünü belirten İhsan Y., iş yerindeki maddi zararı karşılamak için kendisine ödeme yapması gerektiğini söyleyerek, Özcan´dan 25 bin TL istedi.

İhsan Y. ve Emrah K.'nin bu isteği üzerine şüphelenen Metin Özcan, işletme sahibiyle görüştü. İşletme sahibi tarafından tehdit edilen Özcan, İhsan Y.'nin de kendisini dolandırmaya çalıştığını anladı. İhsan Y. tarafından da tehdit ve takip edildiği öne sürülen Metin Özcan kendi aracının tanınacağını düşünerek otomobil kiralayarak, bu otomobili kullanmaya başladı. 17 Eylül günü sabah saatlerinde, iddiaya göre işletme sahibi, Metin Özcan'ın Yunuseli Mahallesi'ndeki iş yerine geldi. Özcan'ın iş yerinin camlarını sopayla kıran işletme sahibi içeride bulunan dolaplara ve tezgaha da zarar vererek, ayrıldı.

DARP EDİLİP, KAÇIRILMA ANLARI KAMERADA

Aynı gün gece saatlerinde, yanında bulunan arkadaşıyla birlikte kiraladığı 34 CCE 883 plakalı otomobili yıkamak için Mutlular Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanına gelen Özcan, bu kez de burada kendisini takip eden Emrah K.'nin saldırısına uğradı. Saldırı anları oto yıkama dükkanındaki güvenlik kameralarına yansırken, Metin Özcan, zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde olayla ilgisi olduğu tespit edilen İhsan Y. (30),Emrah K.(33),F.M.G. (28),N.B. (36) ve D.C.'nin (35) evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyerek, şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 GÜN SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Metin Özcan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar olan ve kafa travması geçiren Metin Özcan, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Özcan, olaydan 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA

Otomobilde dövülen Metin Özcan, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde seyir halindeki araçtan atıldı. Atıldıktan sonra Özcan'ın koşmaya başladığını gören Emrah K. ile yanındaki Deniz C., onu kovalamaya başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Özcan'a başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özcan yaklaşık 2 metre havalanarak, kaldırıma düştü. O anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



