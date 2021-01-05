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Son dakika haberler... Antalya'yı sağanak yağış vurdu! Bazı sokaklar trafiğe kapatıldı

Antalya’nın Kemer ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada yolları su bastı, bazı ağaçlar devrildi. D-400 kara yoluna ise kaya parçaları düştü. Evinin önü suyla dolan bir kadın ise demir parmaklıklar üzerinden atlayıp evine girmeye çalıştı. Kemer Belediyesi ekiplerinin su baskını olan bölgelerde çalışmaları devam ediyor

05.01.2021 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
SEL! Son dakika: Antalya'yı sağanak vurdu, sokaklar göle döndü
Antalya'yı sağanak yağış vurdu!
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İHA

Zaman zaman şiddetlenen yağış, Kemer’in çeşitli mahallelerinde olumsuzluklara yol açtı. D-400 Kara yolu, yamaçlardan kopan kayalar yüzünden zaman zaman trafiğe kapandı.

ULAŞIM KAPANDI

İHA'nın haberine göre yol, iş makineleriyle açılırken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yağış yüzünden Kiriş Mahallesi’ni Merkez Mahallesi’ne bağlayan sokağı da su basınca ulaşım kapandı.

Vatandaşların haber verdiği polis ekibi sokağa gelerek durumu kontrol etti ve olay yeri şeridiyle yolu trafiğe kapattı. Bir süre bu noktada bekleyen ekip, gelen araçların sürücülerini yolu kullanmamaları konusunda uyardı ve geri dönerek başka yolu kullanmalarını sağladı.

Kemer Hükümet Konağı’nın bulunduğu kavşak da sular altında kalan noktalardan biri oldu. Araçlar ve vatandaşların geçmekte zorlandığı anlarda, bir kişi de biriken sular nedeniyle yakındaki bir villaya demir parmaklıklar üzerinden atlayıp girmeye çalıştı.

Kemer Emniyet Müdürlüğü, Kemer Belediyesi, Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri yağıştan etkilenen vatandaşlar için seferber oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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