Antalya'yı sağanak yağış vurdu!

İHA

Zaman zaman şiddetlenen yağış, Kemer’in çeşitli mahallelerinde olumsuzluklara yol açtı. D-400 Kara yolu, yamaçlardan kopan kayalar yüzünden zaman zaman trafiğe kapandı.

ULAŞIM KAPANDI

İHA'nın haberine göre yol, iş makineleriyle açılırken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yağış yüzünden Kiriş Mahallesi’ni Merkez Mahallesi’ne bağlayan sokağı da su basınca ulaşım kapandı.

Vatandaşların haber verdiği polis ekibi sokağa gelerek durumu kontrol etti ve olay yeri şeridiyle yolu trafiğe kapattı. Bir süre bu noktada bekleyen ekip, gelen araçların sürücülerini yolu kullanmamaları konusunda uyardı ve geri dönerek başka yolu kullanmalarını sağladı.

Kemer Hükümet Konağı’nın bulunduğu kavşak da sular altında kalan noktalardan biri oldu. Araçlar ve vatandaşların geçmekte zorlandığı anlarda, bir kişi de biriken sular nedeniyle yakındaki bir villaya demir parmaklıklar üzerinden atlayıp girmeye çalıştı.

Kemer Emniyet Müdürlüğü, Kemer Belediyesi, Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri yağıştan etkilenen vatandaşlar için seferber oldu.