Antalya'da akılalmaz görüntü!

Kentte ara sokaklara kadar taşan bit pazarı sabahın ilk ışıklarıyla yere kurulmaya başlıyor. Tekstil, elektronik, hediyelik eşyaların bulunduğu pazar, ucuza ürün almak isteyen vatandaşların akınına uğruyor.
İHA'nın haberine göre, koronavirüs tedbirlerinden sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği pazarda, yoğunluk gün batımına kadar sürüyor. Turizm kenti Antalya’ya yakışmayan görüntülerin olduğu pazara, Kepez Belediye Zabıta ekipleri de sık sık baskın gerçekleştiriyor.
Açılması yasak olan pazar, ekiplerin ayrılmasının ardından yeniden kuruluyor. Zabıta ekiplerinin yaptıkları baskında el koydukları ürünler cep telefonu kameralarına yansıdı. Pazardaki ürünler ve yoğunluk havadan drone ile de görüntülendi.
Pazarda satış yapan Cemal Özçekiç ise, ”Herkes bir şeyler satmaya çalışıyor. Giyecek, elektronik eşya aklınıza ne gelirse pazarda var. Vatandaşın ilgisi yoğun çünkü ucuz. Mağazada bu ürünler çok pahalı. 50 kuruş, 1 TL’ye kıyafet satılıyor. Suriyeli vatandaşların ilgisi yoğun. Herkes önlemini almaya çalışıyor. Bizim belirli bir yerimiz olsa güzel olacak. Mahalle arasında olmasa iyi olacak, görüntü iyi değil” diye konuştu.
Her kesimden insanların pazara geldiğini belirten satıcı Cihan Ozan ise, “Turist bile geliyor. İkinci el kıyafet, antika, elektronik eşya var. Geri dönüşümden toplanan eşyalar burada satılıyor. Pazar ikinci el olarak geçiyor. Daha güzel bir yer istiyoruz. Görüntü kötü, sokak arasında yerde pazar olmaz. Zabıta bin kez gelse kaldırsa biz yine serer açarız” ifadelerini kullandı.
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