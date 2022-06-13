Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi

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Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla iki gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kimlik tespiti yapılan cesedin, 66 yaşındaki Ramazan Gök'e ait olduğu belirlendi. Gök'ün cansız bedeni, üç gün önce sele kapıldığı Tatlar Deresi'nin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde Çubuk-1 Barajı'nda molozların altında iş makinelerinin çalışması sırasında tespit edildi.

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Tatlar Deresi ile Çubuk-1 Barajındaki arama çalışmaları, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JAK) bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan yürütüldü. Aramalarda dronların yanı sıra özel eğitimli köpekler de kullanıldı.

Polis Arama Kurtarma (PAK) ve AFAD timlerinin de yer aldığı çalışmalarda Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopterler de görev yaptı.

ASKİ, UMKE, AKUT ve İHH ekiplerinin de yer aldığı çalışmalar Gök'ün cansız bedeninin bulunmasının ardından sona erdirildi.

Ankara'daki sel nedeniyle CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit (27), Mustafa Demirel (67) ve Muhammet Şahin (21) yaşamını yitirmişti.

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