Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak Ankara’da faaliyet gösterdikleri anlaşılan, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu (Irak ve Suriye vatandaşları) 10 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

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