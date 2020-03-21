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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Salgın kapsamında Sağlık Bakanlığı ve devletimizin tüm kademeleri tarafından ısrarla evde kalınması ve toplu halde bulunmaların önlenmesi talep edilmesine rağmen Ankara’da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yoğun olarak toplu taşımayı kullanmaya devam ettikleri gözlenmektedir" denildi.

20.03.2020 tarihinde Ankara’da 65 yaş üstü 36630 vatandaşın raylı sistemler ve otobüsler ile toplu taşımayı ücretsiz kullandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada "Toplu taşımdan ücretsiz yararlanma hakkının toplu taşımı artırdığı anlaşılmış olup bu durumun salgın riskini arttırdığı değerlendirilmektedir" ifadesi yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti: "5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 'Belediye başkanının görev ve yetkileri' başlıklı 38’inci maddesinin m bendi 'Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak' hükmünü amirdir. Salgının yayılmasını engellemek ve başta 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler kapsamında Ankara’da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır."

SAĞLIK ÇALIŞANLARA ÖZEL SERVİS

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapıran duyuruda 112 otobüs güzergahında saat başı servis yapılacağı bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

Yarın sabahtan itibaren Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapacak şekilde SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ÖZEL otobüs tahsis edilmiştir.

Sağlık çalışanlarımızın kurum kimliklerini göstererek binecekleri otobüslerimizin flamalarında “Sağlık Çalışanları Servisi” yazacaktır.

3 BELEDİYE DURDURMUŞTU

Daha önce Konya, Malatya ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri de benzer bir kararla 65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşıma uygulamasını geçici olarak durdurmuştu.

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