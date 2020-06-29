Tarım arazilerinde hasat döneminin ardından başvurulan anız yakmanın, toprağa ve canlılara verdiği zarar uzmanlarca sürekli hatırlatılıp, uyarılıyor. Uzmanlar, anız yakılmasının sürdürülebilir tarımsal üretimin en önemli faktörü olan toprak verimliliğini yok ettiğine dikkat çekiyor.
CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ DE TEHDİT EDİYOR
Hem ülke hem çiftçi ekonomisini baltalayan anız yakımı, diğer taraftan bölgedeki insanların can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor. Zira geçen yıl kasım ayında Isparta'da evinin önünde anız yakmak isteyen 92 yaşındaki Münire Gülbeyaz, ateş yaktığı esnada alevlerin arasında kalıp, yanarak can vermişti. Bu olaydan iki ay önce de Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, arazide başlayan anız yangını yediemin deposuna sıçramış, araçlar hurdaya dönmüştü. Sadece yaşanan bu iki olay bile tehlikenin boyutunu gözler önüne sererken, anız yangınlarının her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
BİR CAN DAHA ANIZ YANGINI KURBANI OLDU
İşte o anız yangınlarından biri Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir cana daha mal oldu. İlçeye bağlı Kızıltepe köyünde bir tarlada çıkan yangına Ezine Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekipleri ile köylüler müdahale etti. Yangın yerine yakın mesafede ağılı bulunan köylülerden Yahya Özlü (77),buradan hayvanlarını çıkararak uzaklaştırdı.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Bölgeden geçen yüksek gerilim hattında bulunan tellerden biri, yangın nedeniyle koparak Özlü'nün üzerine düştü. Akıma kapılmasının ardından yanarak yaşamını yitiren Özlü'nün cesedi, Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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