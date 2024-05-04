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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Son dakika haberi Amedspor ve Esenler Erokspor 1. Lig'e yükseldi! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Amedspor ve Esenler Erokspor 1. Lig'e yükseldi!

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Amedspor, Beyaz Grup'ta ise Esenler Erokspor şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 17:07 Güncelleme: 04.05.2024 - 19:55
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        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
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        TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonu Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan toplam 18 maçla sona erdi.

        KIRMIZI GRUP'TA AMEDSPOR ŞAMPİYON!

        Kırmızı Grup'ta Amedspor, son hafta konuk ettiği Menemen FK ile 0-0 berabere kalarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Diyarbakır ekibi ligi 81 puanla lider tamamlayıp tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

        BEYAZ GRUP'TA ESENLER EROKSPOR ŞAMPİYON!

        Beyaz Grup'ta ise Esenler Erokspor, sezonun son haftasında Serik Belediyespor'u deplasmanda 6-0 mağlup ederek adını Trendyol 1. Lig'e yazdırdı. İstanbul ekibi grubu 83 puanla şampiyon tamamladı. Erokspor da Amedspor gibi tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek.

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        DİYARBAKIR'DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU!

        Amedspor'un şampiyonluğu Diyarbakır'da coşkuyla kutlandı. Stadyumu dolduran taraftarlar bitiş düdüğünün ardından sahaya akın ederken, Diyarbakır halkı ise maçın ardından sokaklara döküerek şampiyonluğu doyasıya kutladı.

        TFF'DEN AMEDSPOR VE EROKSPOR'A TEBRİK

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig'de gruplarını zirvede tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı yayımladı.

        TFF'nin sitesinde yer alan mesajda, iki ekibin Trendyol 1. Lig'e yükselmeye hak kazandığı vurgulanırken, şu ifadeler yer aldı:

        "Başarılarından dolayı Esenler Erokspor Başkanı Sayın Zafer Topaloğlu ile Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Sayın Aziz Elaldı'yı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyetlerini, futbolcularını ve camialarını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol 1. Lig'de başarılar dileriz."

        2. LİG'DE GÖRÜNÜM

        Kırmızı Grup'ta küme düşme hattındaki ekiplerden Düzce Cam Düzcespor, İskenderunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 37 puanla küme düştü.

        Belediye Derincespor, evinde Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 40 yaparken, sahasında İnegölspor ile 1-1 berabere kalarak ligi 40 puanla tamamlayan Etimesgut Belediyespor, ikili averajda rakibinin gerisinde kaldı.

        Etimesgut Belediyespor; Uşakspor, Denizlispor ve Düzcespor'la TFF 3. Lig'e düşen bir diğer ekip oldu.

        PUAN DURUMU

        TFF 2. Lig'de 38. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

        Beyaz Grup:

        TAKIM O G B M A Y AV P
        1.ESENLER EROKSPOR 36 26 5 5 83 29 54 83
        2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR 35 24 6 5 63 34 29 78
        3.BUCASPOR 1928 36 21 10 5 54 25 29 73
        4.1461 TRABZON FK 36 21 9 6 71 39 32 72
        5.ANKARASPOR 36 15 13 8 45 35 10 58
        6.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 36 16 10 10 50 36 14 58
        7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 36 15 7 14 47 38 9 52
        8.KARACABEY BELEDİYESPOR 36 13 12 11 43 37 6 51
        9.ANKARA DEMİRSPOR 36 15 5 16 43 46 -3 50
        10.DİYARBEKİRSPOR 36 12 9 15 39 41 -2 45
        11.KIRKLARELİSPOR 36 11 11 14 33 41 -8 44
        12.ALTINORDU 36 10 13 13 45 39 6 43
        13.HES İLAÇ AFYONSPOR 36 10 12 14 25 38 -13 42
        14.SERİK BELEDİYESPOR 36 10 10 16 29 45 -16 40
        15.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 36 11 9 16 38 57 -19 39
        16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 36 11 8 17 41 57 -16 38
        17.KIRŞEHİR FUTBOL SK 36 5 8 23 38 76 -38 23
        18.BURSASPOR 35 5 8 22 25 64 -39 20
        19.ADIYAMAN FK 36 4 7 25 28 63 -35 19

        NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3 puanı silinmiştir.

        Kırmızı Grup:

        TAKIM O G B M A Y AV P
        1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 36 24 9 3 73 26 47 81
        2.GMG KASTAMONUSPOR 36 23 9 4 63 26 37 78
        3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 36 21 11 4 70 27 43 74
        4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 36 19 9 8 56 33 23 66
        5.MENEMEN FK 36 19 8 9 67 41 26 65
        6.İSKENDERUNSPOR 36 18 6 12 62 47 15 60
        7.ISPARTA 32 SPOR 36 17 3 16 39 52 -13 54
        8.SOMASPOR 36 14 8 14 42 42 50
        9.İNEGÖLSPOR 36 13 10 13 46 47 -1 49
        10.FETHİYESPOR 36 10 14 12 46 46 44
        11.KARAMAN FK 36 11 9 16 40 61 -21 42
        12.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 36 10 12 14 29 30 -1 42
        13.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 36 10 12 14 44 46 -2 42
        14.SARIYER 36 10 11 15 46 46 41
        15.BELEDİYE DERİNCESPOR 36 10 10 16 38 43 -5 40
        16.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 36 11 7 18 25 38 -13 40
        17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 36 9 10 17 42 63 -21 37
        18.DENİZLİSPOR 36 8 8 20 37 57 -20 32
        19.UŞAKSPOR 36 1 2 33 14 108 -94 5
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