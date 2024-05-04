Son dakika haberi Amedspor ve Esenler Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Amedspor, Beyaz Grup'ta ise Esenler Erokspor şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi.
TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonu Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan toplam 18 maçla sona erdi.
KIRMIZI GRUP'TA AMEDSPOR ŞAMPİYON!
Kırmızı Grup'ta Amedspor, son hafta konuk ettiği Menemen FK ile 0-0 berabere kalarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Diyarbakır ekibi ligi 81 puanla lider tamamlayıp tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.
BEYAZ GRUP'TA ESENLER EROKSPOR ŞAMPİYON!
Beyaz Grup'ta ise Esenler Erokspor, sezonun son haftasında Serik Belediyespor'u deplasmanda 6-0 mağlup ederek adını Trendyol 1. Lig'e yazdırdı. İstanbul ekibi grubu 83 puanla şampiyon tamamladı. Erokspor da Amedspor gibi tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek.
DİYARBAKIR'DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU!
Amedspor'un şampiyonluğu Diyarbakır'da coşkuyla kutlandı. Stadyumu dolduran taraftarlar bitiş düdüğünün ardından sahaya akın ederken, Diyarbakır halkı ise maçın ardından sokaklara döküerek şampiyonluğu doyasıya kutladı.
TFF'DEN AMEDSPOR VE EROKSPOR'A TEBRİK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig'de gruplarını zirvede tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin sitesinde yer alan mesajda, iki ekibin Trendyol 1. Lig'e yükselmeye hak kazandığı vurgulanırken, şu ifadeler yer aldı:
"Başarılarından dolayı Esenler Erokspor Başkanı Sayın Zafer Topaloğlu ile Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Sayın Aziz Elaldı'yı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyetlerini, futbolcularını ve camialarını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol 1. Lig'de başarılar dileriz."
2. LİG'DE GÖRÜNÜM
Kırmızı Grup'ta küme düşme hattındaki ekiplerden Düzce Cam Düzcespor, İskenderunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 37 puanla küme düştü.
Belediye Derincespor, evinde Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 40 yaparken, sahasında İnegölspor ile 1-1 berabere kalarak ligi 40 puanla tamamlayan Etimesgut Belediyespor, ikili averajda rakibinin gerisinde kaldı.
Etimesgut Belediyespor; Uşakspor, Denizlispor ve Düzcespor'la TFF 3. Lig'e düşen bir diğer ekip oldu.
PUAN DURUMU
TFF 2. Lig'de 38. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup: