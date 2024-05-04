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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi - Futbol Haberleri

        Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi

        TFF 2. Lig'in 38. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan Vanspor FK, maçın 22. dakikasında sahadan çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:58
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        Vanspor sahadan çekildi!
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta maçında dikkat çeken bir olay gerçekleşti. Bursaspor’un konuk ettiği Vanspor FK sahadan çekildi.

        Şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkan konuk ekip, Esenler Erokspor maçına U19 takımıyla çıkan Serik Belediyespor’un bu kararını protesto etti. Maçın başlama düdüğü ile birlikte 1 sahada hareketsiz kalan Vanspor FK, maçın 22. dakikasında ise sahadan çekildi. O esnada Esenler Erokspor rakibi karşısında 3-0 öndeydi.

        Van Spor, maçtan önce şampiyonluk yarışındaki rakipleri Erokspor'la karşılaşacak Serik Spor'un maça U19 takımıyla çıkacağı yönünde duyum aldıklarını açıklamıştı.

        Van Spor, Bursaspor karşılaşmasından önce şu şekilde bir açıklama yapmıştı;

        "Kamuoyunun da malumu olduğu üzere bugün bir sezonluk emeklerin karşılığını alınacağı gün iken maalesef futbol camiası haftalardır ciddi bir manipülasyonla karşı karşıyadır.

        Alınan duyumlara göre Serik Spor ve Esenler Erokspor müsabakasına Serik Spor futbolcuları katılmak ve ellerinden geleni yapmak isterken ilgili Kulüp başkanının şahsi insiyatifi ve talimatıyla Serik Spor'un müsabakaya U19 takımıyla çıkacağı haberi yayılmıştır. Bu haberlerin üzerine Kulübümüzce açıklama yapma gerekliliğimiz doğmuştur.

        Bu durumun şaibe yarattığı ve tüm sezonun emeklerine gölge düşürdüğü açıktır. Bu eylemle birlikte müsabaka sonucunun baştan belli edilip Esenler Erokspor'un bir üst lige çıkmasının garantiye alınmaya çalışıldığı tüm kamuoyunun da malumudur. Serik Spor tarafından böyle bir tasarrufta bulunulması halinde Kulübümüzce Türk Ceza Kanunu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili talimatları, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca muhataplar hakkında her türlü yasal girişimde bulunulacağını siz değerli kamuoyunun bilgisine peşinen sunmaktayız.

        Bugün yaşananlar, sadece futbolun değil, aynı zamanda insanlık onurunun da çiğnendiği bir gündür. Serik Belediyespor'un kulüp başkanının takımını maça çıkarmamak için bilinçli bir şekilde yaptığı tasarruf, sadece sporun değerlerine değil, aynı zamanda insanlık onuruna da bir ihanettir. Kaldı ki, böyle bir durum tüm ligin geçerliliğine şaibe düşürecektir.

        Vanspor Futbol Kulübü olarak, bu tür karanlık oyunlara ve hilelere karşı her zaman dik duracağımızı ve adaletin sağlanması için mücadele edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Bizler, dürüstlüğün ve adil rekabetin her şeyin üstünde olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak için elimizden geleni yapacağız.

        Türk futbolu, bu tür karanlık taktiklere karşı birlik olmalı ve adaletin tecelli etmesi için gereken adımları atmaktan çekinmemelidir. Bu zorlu süreçte tüm futbol camiasını adil rekabetin ve dürüstlüğün önemini hatırlamaya ve sahip çıkmaya çağırıyoruz.

        Bu vesile ile yukarıda izah etmeye çalıştığımız ve ligin kaderini belirleyecek olan Serik Spor ve Esenler Erokspor müsabakasına u-19 takımıyla çıkılması durumunda Van Spor Futbol Kulübü olarak temiz futbolu desteklemek adına bu duruma tepki göstermek maksadıyla Bursaspor müsabakasına çıkmama kararı aldığımızı tüm spor kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."

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