Allegri duyurdu! Kenan Yıldız'dan kötü haber
Massimiliano Allegri, midesinden sıkıntı yaşayan Kenan Yıldız'ın Roma maçında forma giyemeyeceğini açıkladı
Giriş: 04.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:13
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, ligde Roma ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Allegri, midesinden sıkıntı yaşayan Kenan Yıldız'ın antrenmanda yer almadığını ve Roma karşılaşmasında forma giyemeyeceğini duyurdu.
Juventus'ta bu sezon 27 maçta süre bulan 19 yaşındaki milli oyuncu, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Juventus, Roma ile pazar günü TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.
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