TEM'de korkutan görüntü!

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul'da TEM Otoyolu üzerinde başka bir sürücü tarafından çekilen görüntü yürekleri ağza getirdi.

TEM Otoyolu Başakşehir-Mahmutbey mevkiileri arasında hızlı bir şekilde seyreden bir otomobilin sunroof camından çıkan çocuk, aynı istikamette seyreden başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Sürücünün Habertürk Whatsapp ihbar hattı ile paylaştığı görüntü 'pes' dedirtti.

'BU KORKUNÇ GÖRÜNTÜ BİRKAÇ DEFA YANIMDAN GEÇTİ'

Kilometrelerce sunroof camında ilerleyen çocuk rüzgara maruz kalırken, araçtaki kadınların herhangi bir kaza anında acı sonuçlar getirecek bu vurdumduymazlığı tepki çekti. Görüntüyü çeken sürücü, "Bu sabah 9.30-9.45 saatleri, Otobanda Bahçeşehir-Mahmutbey yolu boyunca bu korkunç görüntü birkaç defa yanımdan geçti. Ayakta sunroof'tan dışarı kafası görünen çocuk 7-8 yaşlarında. Aracı kullanan 25, yandaki 40'lı yaşlarda hanımefendi. Çok büyük kaza riski yanında, çocuk sürekli rüzgar da aldı. Korkunç! Anneye ne diyeyim bilemedim" ifadelerini kullandı.