AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Reuters'a tepki

HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters’in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır.

Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propoganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir.

ÖNERİLEN VİDEO