AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamasında, "Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Irak'ı istikrarsızlaştırmaya çalışan terör örgütlerine karşı kardeş Irak halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.