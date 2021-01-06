AK Parti'den 81 ilde 3 isim için suç duyurusu

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AK Parti, eski Genelkurmay Başkanı emekli Org. İlker Başbuğ, CHP'li Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacak.

Siyasette darbe iması ve başörtülü hakimler tartışması devam ederken, AK Parti harekete geçti.

AK Parti'nin önümüzdeki günlerde 81 ilde 979 ilçe teşkilatlarınca üç isim hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Fikri Sağlar, başörtülü kadınlar hakkında, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli" ifadelerini kullanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Fikri Sağlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Org. İlker Başbuğ ise bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Menderes erken seçim tarihi açıklasaydı 27 Mayıs darbesi olmazdı" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Can Ataklı ise "Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" ifadelerini kullanmış, Ataklı'nın bu sözleri hakkında soruşturma başlatılmıştı.