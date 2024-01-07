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Son dakika haberine göre AK Parti'de 26 ilin adayı belli oluyor. İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a adaylığının tebliğ edilmesinin ardından, karar bugün resmen açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB adayı ile birlikte 11'i büyükşehir ve 15'i il olmak üzere toplam 26 adayı resmen duyuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor: "Yeniden İstanbul. Hazır mıyız? Aziz milletim sevgili İstanbullular, sizleri kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Teşkilat mensuplarımıza buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyorum. Her birinize şükranlarımı sunuyorum.

REKLAM "ADAYLARIMIZ KAPSAMLI İSTİŞARELERLE BELİRLENDİ" Şehitlerimize mağfiret diliyoruz. İsrail'in alçakla saldırılarında şehit düşen kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız. İstanbul'da yeni yılın ilk günü Gazzeli masum ve mazlumların sesi olan 250 bin kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim barışı savunan herkesten razı olsun. Bugün 11 büyükşehir ve 15 il belediye başkan adaylarını duyurmak için buradayız. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum. Adaylarımızın her birini kapsamlı istişareler değerlendirmelerle belirledik. Bu doğrultuda samimi gayret gösterdiğimizden hiç kimse şüphe etmesin.

"30 YILLIK BİRİKİM VE DONANIMA SAHİBİZ" Biz rüştümüzü önce yerel yönetimlerde ispat ettik. Türkiye'de belediyecilik anlayışında yepyeni bir çığır açtık. Elde ettiğimiz başarılarla ülke yönetimine talip olduk. Ülkemizin eksiklerini de tamamlamak için harekete geçtik. İstanbul çöp, çukur, çamur olarak anılıyordu. İstanbul'u nasıl temizlediysek tüm Türkiye için de yola çıktık. Biz belediyecilikte yeni değiliz, 30 yıllık birikim ve donanıma sahibiz. Gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirmek için belirlendiğimiz adaylarla halkımızın karşısına çıkıyoruz. Adaylarımızı belirlerken şehirlerinin hep yanında olacak ehil isimler olmasına dikkat ettik. "SON SÖZÜ MİLLETİMİZE BIRAKACAĞIZ" Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak Cumhur İttifakı olarak milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. Merkezi yönetimde ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri belediyelerde de kazandırmadan Türkiye Yüzyılı hedefinin eksik kalacağına inanıyoruz. "15 OCAK'TA SEÇİM STARTINI VERECEĞİZ" Muhalefetin ideolojik adayları nedeniyle hak ettikleri hizmetten mahrum kalan vatandaşlarımıza mecbur değilsin diyoruz. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. Nerede yaşarsa yaşasın kimse hizmetsizliğe mahkum değildir. Keyfini değil kentini düşünen, bahane üreten değil hizmet üreten adaylarla halkımızın karşısına çıkıyoruz. 15 Ocak'ta seçim startını vereceğiz ve sahaya ineceğiz.

Amacımız, 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır. Son sözü milletimize bırakacağız. Bizde milletle inatlaşma milletle küsme olmaz. Oy renginden dolayı hakaret etme asla olmaz. Tercih ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var. "SEÇİM ÖNCESİ ZİHİNLER BULANDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR" Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Mukaddes değerler doğrudan hedef alınıyor. Bugün de İslam'ın nüvesini teşkil eden Kelime-i Tevhidi bilemeyecek kadar cehalet, nefret ve gaflet çukurunda boğuluyorlar. Bunlar kendi yankı odalarından çıkıp içinde yaşadıkları toplumu tanımaya bile tenezzül etmezler. Hayat tarzı, köken ve semboller üzerinden pis bir oyun oynanmaktadır. Bu millet, İstiklal Marşı'na dahi Kelime-i Tevhidi ilmek ilmek işlemiş aziz bir millettir. "RİYAD'DAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ" Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı şekilde boyamak size kazandırmaz. Samimi ve dürüstseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin. CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Ne millete umut verebiliyorlar ne de proje ve vizyon namına ortaya bir fikir koyabiliyorlar. Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. Özgür Özel, anayasal düzene kastetmekten tutuklanan bir teröristi cezaevinden tünel kazarak kurtarmanın derdine düştü. "İSTANBULUMUZ MURADINA KAVUŞACAK" El ele vererek İstanbul'u son 5 yılık fetret devrinden mutlaka çıkaracağız. İstanbul'umuz muradına kavuşacak. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü olmadığını aynı İstanbullular gibi biz de çok net bir şekilde görüyoruz. " 26 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANIYOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından adayları açıklamaya başladı: AK Parti Artvin adayı Mehmet Kocatepe

AK Parti Aydın adayı Mustafa Savaş

AK Parti Balıkesir adayı Yücel Yılmaz

AK Parti Bingöl adayı Erdal Arıkan

AK Parti Bitlis adayı Nesrullah Tanğlay

AK Parti Bursa adayı Ali Nur Aktaş

AK Parti Çanakkale adayı Jülide İskenderoğlu

AK Parti Çankırı adayı Hüseyin Filiz

AK Parti Denizli adayı Osman Zolan AK Parti Düzce adayı Faruk Özlü AK Parti Edirne adayı Belgin İba AK Parti Elazığ adayı Şahin Şerifoğulları AK Parti Erzurum adayı Mehmet Sekmen AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum Haberi Görüntüle