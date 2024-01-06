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        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağı 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayından biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Bu ismin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olacağı kulislere yansırken edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuruma'a adaylığını tebliğ etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 21:11 Güncelleme: 06.01.2024 - 21:14
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        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
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        AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı için yarın gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına çevrildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12’si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayını İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek toplantıda açıklayacak.

        Açıklanacak isimler arasında İstanbul adayının da olması toplantıya dikkatleri daha da artırırken bu ismin kulislere yansıdığı gibi Murat Kurum olması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adaylığını Kurum’a tebliği etti.

        MURAT KURUM KİMDİR?

        1976 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

        1999 - 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005 – 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda Uzmanlık, 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 – 2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018 – 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

        Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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