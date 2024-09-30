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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ahmet Zenbilci AK Parti'den istifa etti | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Ahmet Zenbilci AK Parti'den istifa etti

        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı da olan Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zenbilci, oğlunun bir soruşturmaya adının karışması sonrası "maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için" istifa kararı aldığını ifade etti. Öte yandan gözaltına alınan Zenbilci'nin oğlu sevk edildiği Osmaniye Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Sorgusunun ardından ise "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 30.09.2024 - 15:48 Güncelleme: 30.09.2024 - 18:58
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        Ahmet Zenbilci AK Parti'den istifa etti
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        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı da olan Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zenbilci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin, mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla."

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        Zenbilci'nin oğlunun "uyuşturucu madde ticareti" soruşturmasına adı karışması nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi.

        Öte yandan Zenbilci'nin istifa açıklamasının ardından sosyal medya hesabını kapattığı da görüldü.

        Zenbilci'nin istifası sonrası Meclis'te AK Parti'nin sandalye sayısı 265'e düşecek.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Ahmet Zenbilci’nin oğlunun kullandığı araçta Osmaniye’de yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Söz konusu aracın milletvekili Zenbilci adına tahsisli olduğu bilgisine de ulaşıldı. Uyuşturucu madde ele geçirilmesini sonrası gözaltına alınan Zenbilci’nin oğlu sevk edildiği Osmaniye Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Sorgusunun ardından ise “uyuşturucu madde ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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