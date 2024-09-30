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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı da olan Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zenbilci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin, mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla."

REKLAM Zenbilci'nin oğlunun "uyuşturucu madde ticareti" soruşturmasına adı karışması nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi. Öte yandan Zenbilci'nin istifa açıklamasının ardından sosyal medya hesabını kapattığı da görüldü. Zenbilci'nin istifası sonrası Meclis'te AK Parti'nin sandalye sayısı 265'e düşecek.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Ahmet Zenbilci’nin oğlunun kullandığı araçta Osmaniye’de yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Söz konusu aracın milletvekili Zenbilci adına tahsisli olduğu bilgisine de ulaşıldı. Uyuşturucu madde ele geçirilmesini sonrası gözaltına alınan Zenbilci’nin oğlu sevk edildiği Osmaniye Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Sorgusunun ardından ise “uyuşturucu madde ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.