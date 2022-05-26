Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi:

Engin Baltacı

Emre Kocadağ

Mehtap Mutluşan Ferah

Celal Aral

Serhan Çetinsaya

Murat Kılıç

Umut Tahir Güneş

Ali Bayrak

Yedek üyeler:

Bilgihan Cenk Sürmen

İbrahim Kemal Barış Dillioğlu

Seyit Ateş

Umut Şenol

Melih Arslan