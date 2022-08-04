Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması...

"Emirhan’ı 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz. ‘Hayır, ben gitmek istiyorum’ diyor. ‘Sana Torino’nun verdiği ücreti verelim’ dedim, kabul etmedi. Bizi sadece menajeri ile muhatap ediyor sadece. Emirhan'ın menajeri, Hasic ve Ljajic'in de menajeri. Ne yazık ki geldiğimden beri pek keyifli çalışamıyorum. Ailesiyle görüşmek istedik, telefonları açmadılar. Oyuncular köle değil. Onları gönülsüzce Beşiktaş’ta tutamayız. 'Hayallerim var' diyen çocuğun önünde durmam. Kontrattaki 4,5 milyon Euro kendisinin ve menajerinin isteği ile konuldu. Bir sonraki satışından %20 pay verilecek."

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

- N'Koudou ve Boyd'un durumuna göre kanat bakacağız. Emirhan'ın transferi netleşince orta sahada bir açık kapatmak zorundayız.

- Kerem Atakan için Sivasspor'la görüşüyoruz. O da Emirhan kadar yetenekli. Biz Emirhan'ı 4.5 milyon Euro'ya satıyoruz, Sivas bizden bu paranın 4'te 1'i civarını talep ediyor."

- 8+3 kuralının Türk futboluna bir katkı verdiğini düşünmüyorum. Hem maaşlar yükseliyor hem de oyunculara rehavet getiriyor. Yerli oyuncular arkalarına yaslanıyor.

- Ersin Destanoğlu'nun durumu netleşince Utku'nun durumu da netleşecek. Serdar Saatçı'ya ise yeni sözleşme teklif ettik bekliyoruz.

Detaylar birazdan...