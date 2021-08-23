Afganistan'da Merkez Bankası Başkanı ismi belli oldu

Taliban örgütü, Afganistan Merkez Bankası Başkanı görevine Hacı Muhammed İdris'in atandığını aktardı.
NE OLMUŞTU?
AA'nın aktardığı haberde, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın eline geçmesiyle ülkeden ayrılan eski Afganistan Merkez Bankası (DAB) Başkanı Ecmel Ahmedi, Afgan hükûmetinin 9 milyar dolarlık nakit rezervlerinin büyük kısmının ülke dışında tutulduğunu bildirmişti.
Ahmedi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından ülkenin büyük bölümünü ele geçiren Taliban’ın büyük kısmı ABD'de olan ulusal rezervlere erişemeyeceğini söyledi.
DAB'ın yaklaşık 9 milyar dolarlık varlığı bulunduğunu bildiren Ahmadi, söz konusu paranın fiziksel olarak DAB’ın Afganistan’daki kasasında olmadığını belirtti.
Ahmadi, bu paranın yaklaşık 7 milyar dolarının, tahvil, nakit, altın ve başka yatırım türleri halinde ABD Merkez Bankası’nda (Fed) tutulduğunu bildirerek, geriye kalan kısmın da İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankası'nda ve başka uluslararası hesaplarda olduğunu belirtti.
Ahmadi, ülkenin nakit rezervlerinin büyük kısmının ülke dışında olmasından dolayı Taliban'ın DAB’ın varlıklarının en fazla yüzde 0,2'sine erişim sağlayabileceğini vurguladı.
''ULUSAL REZERV HESABINDAN HERHANGİ BİR PARA ÇALINMAMIŞTIR''
Afganistan'ın büyük cari açığı nedeniyle, DAB’ın her birkaç haftada fiziksel olarak yurt dışından nakit para sağladığını anlatan Ahmadi, güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle bu transferlerin de son birkaç gündür durdurulduğunu ve DAB’ın nakit parasının sıfıra yakın olduğunu aktardı.
Ahmadi, “Hem Uluslararası Para Fonu (IMF) hem de hazine ile Afganistan ulusal varlıklarını izleyen bir programımız vardı. Ulusal rezerv hesabından herhangi bir para çalınmamıştır.” ifadesini kullandı.
Eski Merkez Bankası Başkanı Ahmedi, gelinen noktada Taliban yönetiminin sermaye kontrolleri uygulayarak ülkede dolara erişimi sınırlamak zorunda kalacağını savunarak, bunun da yerel para birimi Afgani'de değer kayıplarına neden olacağına işaret etti.
Ahmedi, yerel para biriminin değer kaybetmesiyle ülkede enflasyonun yükseleceğini, bu durumun gıda fiyatlarını yukarı çekerek yoksul kesime zarar vereceğini kaydetti.
Öte yandan, Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin pazar günü Afgan hükûmetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurarak Taliban'ın ABD kurumlarında tutulan milyarlarca dolara erişimini engellediği aktarılmıştı.
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