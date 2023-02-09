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Son dakika haberi AFAD'dan 10 ili etkileyen depremle ilgili yeni açıklama

AFAD, Türkiye'yi sarsan ve toplamda 10 kenti etkileyen depremle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, şu ana kadar bin 400'ün üzerinde artçı deprem meydana geldiğini duyurdu

Giriş: 09.02.2023 - 17:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AFAD'dan 10 ili etkileyen depremle ilgili yeni açıklama
HABERTURK.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 ili etkileyen depremle ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Şu ana kadar 1400'ün üzerinde artçı deprem oldu. Sahada çalışan uzman akademisyen arkadaşımız var. Baktığınızda karayollarının, demiryollarının, 3-4 metreye varan şekilde dezenformasyona uğradığını görüyoruz.

İki büyük depremin oluşumundan sonra artçı sarsıntıların devam edeceğini öngörüyoruz. Belli büyüklüğe kadar oluşacağını söyleyebiliriz. Burada önemli hususlardan bir tanesi, hasarlı binalardan belli bir süre uzak durmamız gerekiyor. Hasar tespit çalışmaları sonucunda 'oturulabilir' raporu alındıysa binalara girmenizde yarar var.

AFAD ülkemizde afetler sonrasında kamuoyunu doğru bilgilendirmekle görevlendirilmiş bir kurumdur. Bu anlamda bugün aramızda birbirinden değerli 7 hocamız var. Bu hocalarımızın dışında şu anda sahada aktif olarak sağlıklı ve değerli bilimsel bilgiyi üreten hocalarımız da var. Bu hocalarımızın bir bölümüne TÜBİATAK ciddi destekler veriyor. Son iki büyük depremden bu yana uygulanan 14 araştırma grubu, 28 farklı kurumdan 68 araştırmacı sahada görev yapıyor.

Hocalarımız bugün depremlerin birbirinden farklı noktalarıyla ilgili bilgi verecekler. İkincil afetler diye nitelendirebileceğimiz heyelanlar, kaya düşmesi gibi konularda hocalarımız bilgi verecek.

AFAD'ın temel görevi vatandaşlarımıza doğru ve sağlıklı bilgiyi vermek. Her deprem sonrasında olduğu gibi kamuoyunu yanlış bilgilendirilen akıl dışı paylaşımlar yapılabilmekte.

Bu tür toplantılara ihtiyaç olduğunda sizlerin karşısına çıkarak tekrarlamak arzusundayız. Burada çok değerli hocalarımız var. Ülkemizin her köşesindeki farklı disiplinlerdeki hocalarımıza bu kapı her zaman açık."

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